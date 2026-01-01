Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В центре Перми закрывается популярный магазин домашнего текстиля «Сонный мишка» работал в онлайн- и офлайн-формате Поделиться Твитнуть

Фото: "Сонный мишка"/2 ГИС

В Перми закрывается один из самых популярных и давно работавших магазинов домашнего текстиля «Сонный мишка». Эту информацию «Новому компаньону» подтвердила управляющая магазином Татьяна Ладанова. Последним днём работы станет 16 марта.

«Сонный мишка» — семейное торговое предприятие с собственным производством. В продаже — постельное бельё, отшитое на мощностях предприятия, а также полотенца, одеяла, покрывала, подушки и другой домашний текстиль и предметы интерьерного декора. В 2015 году в Перми насчитывалось три стационарные торговые точки сети: в ТРК «Семья», «СпешиLove» и «Разгуляй». К настоящему времени остался только магазин в "Новом центре" (ул. Революции, 24), а также онлайн-торговля через собственный сайт.

В связи с ликвидацией коллекции в магазине объявлены распродажи, скидки — от 25 до 40%.

