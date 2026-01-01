В Перми несовершеннолетний организовал узел связи для телефонных мошенников Злоумышленник задержан Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми сотрудники отдела по раскрытию мошенничеств и имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УУР ГУ МВД России по Пермскому краю, совместно с оперативниками отдела полиции № 2 Управления МВД России по Перми разоблачили двух администраторов абонентских терминалов для телефонных мошенников. В декабре 2025 года в одной из квартир Индустриального района города был проведен обыск, в ходе которого были изъяты три сим-бокса, более 3200 сим-карт различных операторов, антенны, компьютеры и специализированное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Предполагаемый организатор преступной схемы — житель Перми 2009 г.р. По его словам, осенью 2025 года он нашел объявление о подработке в мессенджере, где ему предложили арендовать квартиры в Перми и установить оборудование (сим-боксы), а также управлять ими. Для реализации этого плана он привлек своего знакомого 2007 г.р., с которым они вместе учились в школе.

Оборудование, включая GSM-шлюзы и сим-карты, злоумышленник получил от анонимного куратора и передал своему соучастнику. Тот, в свою очередь, занимался настройкой и обслуживанием сим-боксов, а также заменой сим-карт по указаниям куратора. Для конспирации они регулярно арендовали разные квартиры в Перми. На данный момент по идентифицированным сим-картам установлены 54 совпадения абонентских номеров, использовавшихся для совершения преступлений на территории России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика для совершения преступлений организованной группой». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование ведет региональное управление Следственного комитета России.

