В Прикамье начался суд над местным жителем, убившим 10-месячного пасынка Мужчину раздражал крик ребёнка Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Красновишерске началось судебное разбирательство по уголовному делу, которое завели на местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 10-месячного пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Согласно материалам следствия, преступление произошло 13 октября 2025 года. Подсудимый находился в квартире своей сожительницы, когда ребёнок начал громко плакать. Недовольный поведением младенца, мужчина нанёс ему сильные удары кулаком по голове, вызвавшие серьёзные травмы, приведшие к смерти.

Сразу же после совершения убийства злоумышленник покинул квартиру, однако спустя короткое время полиция задержали его по горячим следам. Доказательная база включает показания свидетелей, результаты судебно-медицинских исследований, включая биологическую и психиатрическую экспертизу, а также проверку подозреваемого непосредственно на месте преступления. На основании собранных материалов следствие сочло возможным передать дело в суд для рассмотрения по существу.

По факту содеянного мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Это преступление влечет за собой длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.