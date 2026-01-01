В Перми продаётся торговый центр за 122 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми (ул. Соликамская, 271а) продаётся административно-торговое здание. Стоимость объекта составляет 122 млн руб. На объявление о продаже обратил внимание «Рифей».

В информации сообщается, что общая площадь здания составляет 3,4 тыс. кв. м. На территории имеется собственная котельная. В здании установлены два лифта. Для парковки предусмотрено 40 машино-мест. В помещениях уже работают долгосрочные арендаторы.

Согласно сервису 2ГИС, там размещаются шинный центр «Колесо.ру», управляющая компания «Кедр», пермское торговое представительство DoorHan, швейные производства, офис-магазин «Автомасла», НПО «Пластекспром», строительно-ремонтная фирма «Рена» и др. Всего указано 17 арендаторов.

