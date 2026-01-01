В Перми начался приём заявок на женский «Снежный забег» Он состоится 1 марта Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Перми стартовал приём заявок на «Снежный забег», первый женский старт сообщества бегунов «Первое Пермское Беговое». Забег состоится 1 марта 2026 года. Регистрация уже открыта.

Слоган забега — «Начни с белого», что символизирует начало весны и новый этап. Организаторы рассматривают это событие не только как спортивное состязание, но и как праздник для женщин, акцентируя внимание на поддержке, движении и общении. Участие доступно всем желающим, независимо от уровня спортивной подготовки. Участницы могут выбрать свой темп: бежать, идти, участвовать в одиночку, с подругами, дочерьми или всей семьёй. Мужчины приглашены в качестве группы поддержки, чтобы болеть за участниц.

Программа включает два формата старта:

• забег на 3 км для тех, кто стремится показать результат;

• фан-забег на 1,5 км для участников, которые хотят насладиться процессом и получить удовольствие.

Кроме того, в течение дня будут организованы:

• паблик-ток о жизни, балансе и поддержке;

• мастер-классы по здоровью, психологии и телесному благополучию;

• творческие активности;

• дружелюбная и камерная атмосфера.

Планируется, что в мероприятии примут участие около 300 человек. Мероприятие проводится при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пермского края в рамках Фестиваля зимнего спорта.

