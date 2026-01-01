Пермячка запустила производство премиальных банных чанов Средства на реализацию проекта она получила в Микрофинансовой компании Пермского края Поделиться Твитнуть

фото: минэк Пермского края

Пермячка начала производство элитных банных чанов — фурако. Об этом сообщили в минэке региона, отметив, что средства на реализацию проекта она получила через льготный микрозаём от Микрофинансовой компании Пермского края.

Женщина рассказала, что идея собственного бизнеса пришла к ней во время отдыха. Она попробовала традиционную японскую баню и поняла, что это перспективная ниша. Ее муж занимается производством металлических изделий, и Карина часто участвовала в бизнес-процессах. Так появился проект «Кама СПА», направленный на производство банных чанов.

Чаны изготавливаются из натурального дерева и нержавеющей стали. Для запуска производства потребовались средства. В ноябре пермячка получила микрозаём «Приоритетный», который позволил приобрести материалы, изготовить первую партию печей для фурако и вовремя поставить продукцию клиентам. Оставшиеся средства планируется использовать для разработки фирменного стиля и регистрации товарного знака.

