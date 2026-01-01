За сутки в Прикамье потушили 10 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За последние сутки, 2 февраля, в Пермском крае потушили 10 пожаров. Из них пять произошли в Перми, два — в Пермском муниципальном округе, по одному — в Чердынском, Губахинском и Добрянском округах. На пожарах никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве напомнили, что одновременное использование нескольких обогревателей может привести к перегрузке электросети, а за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., а для организаций — до 400 тыс. руб.

