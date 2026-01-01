Средний срок товарного кредита в Пермском крае превысил 14 месяцев Рост фиксируется в большинстве регионов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Пермском крае средний срок POS-кредитов, или товарных кредитов, в декабре 2025 года достиг 14,4 месяца. Это увеличение на 5,9% по сравнению с ноябрем 2025 года, когда средний срок составлял 13,6 месяца.

Среди 30 регионов-лидеров по розничному кредитованию в декабре 2025 года самые длинные средние сроки POS-кредитов были зафиксированы в Алтайском крае (15,5 мес.), Саратовской области (15,4 мес.) и Кемеровской области (15 мес.). С другой стороны, наименьшие средние сроки POS-кредитов в декабре наблюдались в Республике Дагестан (12,3 мес.), Москве (12,3 мес.) и Северной Осетии (12,7 мес.).

Наибольший рост среднего срока POS-кредитов среди регионов-лидеров в декабре 2025 года был зафиксирован в Иркутской области (+9,9%), Красноярском крае (+8,8%), Саратовской области (+7,7%). Единственным регионом из топ-30, где этот показатель снизился, стала Северная Осетия (-1,6%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после значительного сокращения среднего срока товарных кредитов во второй половине 2024-го — начале 2025 года (с 1,5 лет до 1 года) он стабилизировался на уровне 13-14 месяцев. Однако в последние месяцы 2025 года одобрение заявок на POS-кредиты было на очень низком уровне (10-12%). Это связано с тем, что банки снижают свои риски и предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан при одобрении товарных кредитов и их условий, включая сроки. Это помогает снизить риск просрочки в будущем. Поэтому потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения.

