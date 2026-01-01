Учёные Перми создали основу для лекарств двойного действия Технология открывает путь к созданию лекарств для артрита, псориаза, болезни Крона и опухолей Поделиться Твитнуть

Число устойчивых к антибиотикам инфекций в мире растёт на 15% в год, вызывая миллионы смертей. В онкологии проблема аналогична: опухоли развивают устойчивость к терапии. Существующие методы лечения, такие как комбинированная и точечная терапия, имеют недостатки: первая токсична, вторая теряет эффективность из-за мутаций. Перспективным направлением являются молекулярные гибриды, атакующие болезнь по нескольким направлениям. Однако современные технологии не позволяют придать им стабильную трехмерную форму, необходимую для точного воздействия. Ученые Пермского политеха разработали метод, заставляющий гибридные молекулы самостоятельно принимать нужную трехмерную структуру. Это позволило получить новые противовоспалительные и противоопухолевые соединения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В качестве основы использовался антипирин, к которому добавили фрагменты мочевины и тиомочевины. При нагревании в метилате натрия молекулы с мочевиной образовали спиропродукты, а с тиомочевиной остались неизменными. Это показывает высокую избирательность метода.

Выход нужных веществ составил 68%, подтверждая эффективность методики. Новые молекулы могут заменить несколько препаратов одной точной молекулой, снижая токсическую нагрузку и риск побочных эффектов.

Технология открывает путь к созданию лекарств для лечения хронических воспалений, артрита, псориаза, болезни Крона и опухолей, устойчивых к химиотерапии.

