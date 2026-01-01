НПО «Искра» инициировало присвоение пермскому колледжу имени гендиректора завода Учёный-конструктор сейчас заведует кафедрой в ПНИПУ Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество "ПАО НПО «Искра»" ВКонтакте

ПАО НПО «Искра» предлагает присвоить Пермскому машиностроительному колледжу имя учёного-конструктора, бывшего гендиректора предприятия Михаила Соколовского. Как отмечают представители ПАО, эта инициатива подчёркивает его вклад в развитие отечественного ракетостроения и выражает уважение к исторической памяти региона.

Инициатива обсуждалась 30 января на встрече представителей «Искры» с трудовым коллективом колледжа, участие приняли 48 штатных работников учебного заведения. Им рассказали о биографии Михаила Соколовского и достижениях.

Светский и российский учёный Михаил Соколовский родился 29 марта 1935 года. Является конструктором твердотопливных ракетных двигателей, членом-корреспондентом РАН, почётным гражданином Перми и Пермской области, с 1994 по 2012 год возглавлял НПО «Искра», с 1994 по 2020 год занимал должность генерального конструктора. В настоящее время работает заведующим кафедрой «Ракетно-космическая техника и энергетические установки» аэрокосмического факультета ПНИПУ.

«Вся трудовая и научная деятельность Михаила Соколовского связана с научно-производственным объединением «Искра», куда он пришёл после окончания вуза и где прошёл путь от молодого специалиста до руководителя Федерального научно-производственного центра — генерального конструктора и генерального директора. Его конструкторские решения способствовали укреплению обороноспособности нашей страны и созданию передовых технологий, применяемых сегодня в современной промышленности», — сообщили в НПО «Искра».

Представители предприятия также напомнили, что 2026 год объявлен в Пермском крае Годом промышленности, и присвоение колледжу имени учёного станет признанием заслуг инженеров и послужит стимулом для молодых студентов. Коллектив колледжа единогласно поддержал инициативу.

