Пермяка осудили за покупку и хранение чёрной икры Уголовное дело рассматривал Свердловский райсуд Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю пресекли незаконную деятельность жителя Перми, который занимался приобретением и хранением чёрной икры, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После комплекса оперативно-разыскных действий выяснилось, что подозреваемый незаконно приобрёл и хранил икру калуги и амурского осетра естественного происхождения. Эти виды рыб относятся к особо ценным водным биологическим ресурсам, вылов которых запрещён и охраняется международными соглашениями России.

На основании материалов, предоставленных УФСБ, Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело против подозреваемого по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

Свердловский райсуд Перми признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и, учитывая возмещение ущерба, назначил ему штраф 100 тыс. руб.

