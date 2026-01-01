Недостроенный торговый центр в Перми стал объектом судебных разбирательств Мэрия взыскивает арендную плату за землю под несостоявшимся ПИП Поделиться Твитнуть

Недостроенный торговый центр по ул. Уинской, 72 в м/р Ива, который лишился статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП), оказался в центре судебных споров. Власти Перми подали иски к инвесторам на общую сумму около 90 млн руб. за отсутствие арендной платы за землю. Тем временем владельцы объекта продолжают работы по его достройке и ведут переговоры с потенциальными арендаторами и новыми инвесторами.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», Арбитражный суд Пермского края принял несколько исков от департамента земельных отношений (ДЗО) к инвесторам, занимающимся строительством торгового центра на ул. Уинской, 72 в м/р Ива. 23 января текущего года были поданы два иска к ООО «Мегастрой-П» на 2,899 и 12,4 млн руб. Также ДЗО подал два иска к ООО «Ива-Инвест» на 59,4 и 9,4 млн руб. Эти иски пока не приняты к рассмотрению, и их категория определена как неисполнение обязательств.

По информации департамента земельных отношений, иски поданы в связи с неисполнением условий ранее заключенных договоров аренды земельных участков. Размер арендной платы был пересмотрен в связи с утратой статуса приоритетного инвестиционного проекта.

ООО «Ива-Инвест» было зарегистрировано в Перми в октябре 2020 года. Компания была инициатором строительства гипермаркета строительных материалов в м/р Ива. Проект получил статус приоритетного инвестиционного, и ООО планировало вложить в него 938 млн руб.

Изначально торговый центр планировалось построить для французской сети «Леруа Мерлен». Однако в 2023 году компания заявила о передаче своего российского бизнеса местному менеджменту. После этого «Ива-Инвест» нашла нового партнера — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана «Мегастрой». С осени 2023 года строительство велось ООО «Мегастрой П».

В июле прошлого года проект был исключен из списка приоритетных по экономическим причинам. Сеть «Мегастрой» объявила об отказе от планов по открытию магазина в Перми.

