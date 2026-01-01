В Перми в 2025 году больше 54% сделок на рынке «первички» прошли с дисконтами Общее число сделок за год выросло на четверть Поделиться Твитнуть

По данным аналитического сервиса «Объектив.РФ», в 2025 году в Перми на рынке первичной недвижимости было заключено 9367 сделок по договорам долевого участия (ДДУ) и купли-продажи (ДКП). Это на 25,4% больше, чем в 2024 году (7469 лотов). Общий объём реализованной недвижимости составил 442 890 кв. м. Среднемесячное поглощение составило 780 сделок, или 36,9 тыс. кв. м.

Рост числа сделок связан с оживлением на рынке в конце 2025 года, вызванным адаптацией к новым экономическим условиям и изменениями в кредитной политике.

Ипотека остаётся ключевым инструментом в сделках с первичным жильём в Перми: 77,7% продаж были совершены с привлечением кредитных средств. Интерес к готовым новостройкам был обусловлен значительными скидками от застройщиков. Доля договоров купли-продажи (реализация после разрешения на ввод в эксплуатацию) составила 14% от всех сделок.

Половина сделок в 2025 году была заключена с дисконтом: 54,5% от общего числа. Средний размер скидки составил 6%, или около 478 тыс. руб. 27,7% сделок были проведены с увеличением стоимости от базовой цены в среднем на 11,4%, что превышает 650 тыс. руб.

Объём предложения на первичном рынке Перми продолжает расти: по итогам года он увеличился на 2%. В январе 2026 года на витрине новостроек представлено 10 655 лотов общей площадью 559 тыс. кв. м. Средняя стоимость квадратного метра в январе 2026 года составляет 170,5 тыс. руб., что на 11% больше, чем в начале 2025 года.

ТОП-5 девелоперов Перми по объёму реализации в 2025 году:

— СИК "Девелопмент-Юг" — 54 501 м², 14,7% рынка;

— ПЗСП — 49 482 м², 13,3% рынка;

— ГК ПМД — 39 770 м², 10,7% рынка;

— ГК "Железно" — 26 911 м², 7,3% рынка;

— Группа компаний ОНИКС — 25 468 м², 6,9% рынка.

