На улице Соликамской в Перми утром образовалась большая пробка

Утром 3 февраля в Перми снова образовались пробки. По данным «Яндекса» на 8:00, загруженность дорог оценивалась в 8 баллов.

Наиболее сложная ситуация сложилась на ул. Соликамской, где недалеко от пересечения с ул. Мостовой произошло ДТП. Кроме того, авария случилась на перекрёстке улиц 1905 года и Лифанова. Эти происшествия значительно затруднили движение в Мотовилихинском районе, вызвав заторы.

В ЦБДД Пермского края рекомендовали водителям искать альтернативные пути объезда.

Примерно к 9 часам сотрудники ДПС прибыли на место ДТП на ул. Соликамской, и движение начало постепенно восстанавливаться. Плотность затора на этом участке уменьшилась. Однако на перекрёстке улиц 1905 года и Лифанова ситуация ухудшилась: фура не могла подняться в горку из-за неблагоприятных погодных условий, что создавало дополнительное препятствие.

Для оперативного регулирования дорожного потока и уменьшения заторов специалисты ГКУ «ЦБДД ПК» перевели несколько ключевых светофоров в районе перекрёстка улиц 1905 года и Лифанова в ручной режим.

