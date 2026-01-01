Жителей Прикамья предупредили о финансовой пирамиде Deep Cashback Проект использует принципы сетевого маркетинга, где выплаты зависят от привлечения новых участников Поделиться Твитнуть

Центральный банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в деятельности проекта Deep Cashback, организованного компанией ООО «Добролайф». Информация о проекте внесена в список предупреждений регулятора.

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, участники Deep Cashback (DCB) могут стать обладателями карты, внеся первоначальный взнос от 5 до 100 тыс. руб. Компания обещает начислять бонусы на карту, которые можно обменять на сертификаты популярных маркетплейсов.

Для увеличения дохода от участия в проекте необходимо привлекать новых участников. Однако компания не ведёт реальной инвестиционной деятельности и не может гарантировать заявленные доходы. Партнерство с маркетплейсами не подтверждено.

Deep Cashback использует принципы сетевого маркетинга, где выплаты зависят от привлечения новых участников. Компания не заключает с клиентами официальных договоров. При попытке вывести деньги администраторы ссылаются на технические проблемы и перестают отвечать.

Организаторы проекта проводят «живые» встречи в разных городах, создавая иллюзию командной работы. На ресурсах проекта публикуются фотографии этих встреч.

«Несмотря на то, что ООО «Добролайф» зарегистрировано в Удмуртии, основное общение с клиентами происходит через интернет, преимущественно в Telegram. Это означает, что финансовые потери от участия в проекте могут понести жители соседних регионов, включая Прикамье, и других территорий», — сообщили в отделе безопасности Отделения Банка России по Пермскому краю.

Центральный банк России призывает граждан быть бдительными при выборе финансовых организаций и избегать сотрудничества с нелегальными структурами. Проверить легальность работы компании можно на официальном сайте Банка России.

