Пермяки помогли мальчику с инвалидностью купить дорогостоящую коляску Неравнодушные жители приобрели специализированное устройство за 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Дедморозим

Семья 12-летнего Стёпы из Пермского края получила долгожданную специализированную детскую коляску стоимостью около 300 тыс. руб., которую ждали до осени 2027 г. Это стало возможным благодаря поддержке благотворительной организации «Дедморозим».

У мальчика детский церебральный паралич, гидроцефалия и эпилепсия. Проблема ещё в том, что Стёпа растёт быстро, и прежняя коляска стала тесной и неудобной, вызывая боли и дискомфорт.

Семью поддерживает служба качества жизни «Дедморозим»: родители получают юридическую поддержку, помощь врачей-физиотерапевтов, заботливых нянь, организуются совместные мероприятия и праздники.

Сотрудники фонда подготовили необходимые бумаги и добились досрочного предоставления сертификата на приобретение специальной детской коляски. Без их вмешательства этот срок затянулся бы ещё минимум на полтора года.

Новая детская инвалидная коляска адаптирована для детей с подобными заболеваниями: оснащена специальными элементами комфорта и надёжности. Она имеет регулируемое сиденье, удобные ремни и съёмные ножки-подножки, позволяющие свободно перемещать ребёнка. Среди прочих преимуществ выделяются эргономичность, безопасность и удобство эксплуатации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.