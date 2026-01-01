Пермяки помогли мальчику с инвалидностью купить дорогостоящую коляску
Неравнодушные жители приобрели специализированное устройство за 300 тысяч рублей
Семья 12-летнего Стёпы из Пермского края получила долгожданную специализированную детскую коляску стоимостью около 300 тыс. руб., которую ждали до осени 2027 г. Это стало возможным благодаря поддержке благотворительной организации «Дедморозим».
У мальчика детский церебральный паралич, гидроцефалия и эпилепсия. Проблема ещё в том, что Стёпа растёт быстро, и прежняя коляска стала тесной и неудобной, вызывая боли и дискомфорт.
Семью поддерживает служба качества жизни «Дедморозим»: родители получают юридическую поддержку, помощь врачей-физиотерапевтов, заботливых нянь, организуются совместные мероприятия и праздники.
Сотрудники фонда подготовили необходимые бумаги и добились досрочного предоставления сертификата на приобретение специальной детской коляски. Без их вмешательства этот срок затянулся бы ещё минимум на полтора года.
Новая детская инвалидная коляска адаптирована для детей с подобными заболеваниями: оснащена специальными элементами комфорта и надёжности. Она имеет регулируемое сиденье, удобные ремни и съёмные ножки-подножки, позволяющие свободно перемещать ребёнка. Среди прочих преимуществ выделяются эргономичность, безопасность и удобство эксплуатации.
