В Прикамье стартует серия выездных акций по сбору донорской крови Донорами могут стать жители 11 территорий региона

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

В феврале этого года Пермская краевая станция переливания крови проведёт серию выездных донорских акций в разных городах Пермского края. По информации пресс-службы регионального минздрава, мероприятия охватят 11 населенных пунктов: Пермь, Полазну, Добрянку, Краснокамск, Суксун, Березники, Соликамск, Гремячинск, Куеду, Карагай и Октябрьский.

Стать участником акции сможет каждый житель региона старше 18 лет, чей вес превышает 50 кг и кто соответствует установленным медицинским требованиям. Мужчинам разрешено сдавать кровь пять раз в год, женщинам — четыре раза. Важно помнить, что перерыв между процедурами сдачи крови должен составлять минимум 60 дней.

Для участия потребуется предъявить паспорт гражданина РФ или иностранца, проживающего в стране легально не менее года, а также номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Подробности о медицинских ограничениях для доноров размещены на официальном сайте станции переливания крови.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Каждый доброволец после сдачи крови получит специальную справку, дающую право на дополнительный отдых продолжительностью два дня с сохранением средней заработной платы. Дополнительно предусмотрена компенсация расходов на питание в размере 1057 руб.

