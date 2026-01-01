В Пермском крае из-за ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детсадах В Роспотребнадзоре по региону рассказали, сколько детей отправлено на карантин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последнюю неделю число зарегистрированных случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа в Пермском крае увеличилось на 4,7%, достигнув отметки в 16,5 тыс. человек.

Несмотря на значительный прирост количества заболевших, согласно отчёту управления Роспотребнадзора по региону, эпидемический порог не превышен.

В результате распространения инфекции были приняты меры предосторожности, и образовательные учреждения вынуждены временно прекратить занятия в очной форме. Так, на карантин отправились:

— 96 групп в 54 дошкольных учреждениях;

— 85 классов в 47 школах;

— 19 групп в четырех средних специальных заведениях.

Специалисты Роспотребнадзора призывают родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и настоятельно рекомендуют воздерживаться от посещения мест массового скопления людей при наличии симптомов простуды или повышенной температуры тела.

Для предотвращения дальнейшего распространения вирусов среди населения рекомендовано соблюдение стандартных мер гигиены и профилактической вакцинации против гриппа.

