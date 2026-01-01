В Перми благодаря Единой дежурно-диспетчерской службе в прошлом году спасли 547 человек

Среди них было 56 детей

спасатели гибель на воде

  МЧС России по Пермскому краю

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал, что по итогам работы региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС Пермская Единая дежурно-диспетчерская служба в 2025 году была признана лучшей в регионе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Так, в минувшем году было проведено порядка 2,5 тыс. выездов. В результате удалось спасти 547 человек, в их числе — 56 детей. Также были спасены 28 животных.

Пермь была признана лидером среди всех муниципалитетов в вопросах гражданской обороны и защиты ЧС.

