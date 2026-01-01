В Перми благодаря Единой дежурно-диспетчерской службе в прошлом году спасли 547 человек Среди них было 56 детей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал, что по итогам работы региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС Пермская Единая дежурно-диспетчерская служба в 2025 году была признана лучшей в регионе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Так, в минувшем году было проведено порядка 2,5 тыс. выездов. В результате удалось спасти 547 человек, в их числе — 56 детей. Также были спасены 28 животных.

Пермь была признана лидером среди всех муниципалитетов в вопросах гражданской обороны и защиты ЧС.

