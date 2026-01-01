Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пермском крае выросла на 3,8% За неделю зафиксировано 15,3 тысячи случаев заболевания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в период с 26 января по 1 февраля 2026 года на территории региона зарегистрировано 15 337 случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 3,8%. Эпидемический порог заболеваемости не превышен.

Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с респираторными симптомами продолжают циркулировать вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

В связи с ростом заболеваемости за прошедшую неделю временно приостановлен образовательный процесс в 48 группах 35 дошкольных учреждений, в 65 классах 26 школ и в 20 группах 5 средних специальных учебных заведений региона.

Роспотребнадзор рекомендует жителям Пермского края соблюдать меры профилактики: избегать мест массового скопления людей при первых признаках недомогания, использовать медицинские маски и своевременно обращаться за медицинской помощью.

