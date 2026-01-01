В Прикамье двух жителей Куеды подозревают в краже спецтехники Сумма ущерба оценивается в 2,5 мл рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В п.Куеда полицейские задержали двоих 37-летних местных жителей, подозреваемых в краже специализированной техники общей стоимостью около 2,5 млн руб. Инцидент произошёл на территории предприятия, занимающегося очисткой трасс магистральных коммуникаций, включая нефтяные и газовые трубы, линии электропередач от кустарников и деревьев.

По данным следствия, злоумышленники действовали совместно: один из подозреваемых работал оператором на месторождении и знал о наличии неиспользуемого оборудования. После договоренности они прибыли на стоянку, откуда беспрепятственно вывезли незапертую спецтехнику. Пострадавший заметил исчезновение имущества спустя несколько дней и подал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Сейчас оба мужчины находятся под следствием. Согласно материалам дела, им грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на десять лет. По решению суда обоим обвиняемым назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

