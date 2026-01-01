В Пермском крае с 1 февраля увеличились страховые и социальные выплаты Индексация составила 5,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 февраля 2026 года Отделение СФР по Пермскому краю на 5,6% проиндексировало выплаты семьям с детьми. Все повышения проведены беззаявительно. После индексации вырос размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка.

Размеры пособий, установленных в твердой сумме, либо в минимальном размере в Пермском крае с учетом районных коэффициентов и индексации пособий теперь составляют:

— единовременное пособие при рождении ребенка — 32 718,02 руб. (с коэффициентом 1,15) и 34 140,54 руб. (с коэффициентом 1,2);

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам — 12 270,09 руб. (с районным коэффициентом 1,15) и 12 803,58 руб. (с районным коэффициентом 1,2);

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам минимальное — 12 270,09 (с районным коэффициентом 1,15) и 12 803,58 руб. (с районным коэффициентом 1,2);

— единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — 32 718,02 руб. (с районным коэффициентом 1,15) и 34 140,54 руб. (с районным коэффициентом 1,2). В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 249 992,27 руб. (с районным коэффициентом 1,15) и 260 861,50 руб. (с районным коэффициентом 1,2) на каждого ребенка;

— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 19 308,96 руб. (базовая сумма), с районным коэффициентом 1,15 — 22 205,31 уб., с районным коэффициентом 1,2 — 23 170,75 руб.;

— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 45 054,24 руб., с районным коэффициентом 1,15 — 51 812,38 руб., с районным коэффициентом 1,2 — 54 065,09 руб.

Также с 1 февраля 2026 года ОСФР по Пермскому краю проиндексировало материнский семейный капитал. После индексации его размер составляет:

— 728 921,9 руб. — если в семье один ребенок, рожденный или усыновленный начиная с 1 января 2020 года; если в семье двое детей, они рождены или усыновлены с 2007 по 2019 год и семья ранее не получала сертификат;

— 963 243,17 руб. — при рождении или усыновлении второго ребенка с 1 января 2020 года, а также последующих детей, если раньше материнский капитал не был оформлен;

— 234 321,27 руб. — размер доплаты при рождении второго ребенка в семье, если первый был рожден после 1 января 2020 года, и семья получила на него сертификат.

В Пермском крае средства материнского капитала не израсходовали или использовали частично более 114 тыс. семей, получивших ранее сертификат. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также на 5,6% проиндексирован остаток средств. Например, если после использования части средств маткапитала у семьи на сертификате оставалось 200 тыс. руб., то после индексации остаток составляет более 211 тыс. руб. Актуальную сумму по сертификату можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг.

С 1 февраля на 5,6% увеличился размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для категории федеральных льготников. Это коснулось ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов всех трех групп и других категорий граждан. Полный список представлен на сайте Социального фонда России (СФР).

Повышению в феврале подлежит и денежная компенсация набора социальных услуг. По умолчанию набор предоставляют натуральной формой в виде бесплатных лекарств и медизделий, путевки в санаторий или бесплатного проезда на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами. Сумма компенсации с нового месяца выросла до 1,8 тыс. руб. Всем получателям выплата в проиндексированном размере перечисляется автоматически.

Вместе с социальными пособиями в феврале также проиндексированы страховые выплаты, которые положены работникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание. Максимальный размер единовременной выплаты по таким случаям увеличился до 163,6 тыс. руб. Максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием составляет 503 тыс. руб. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания — 125,8 тыс. руб. в месяц.





