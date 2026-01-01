В Перми директора и главбуха фирмы осудили за уклонение от налогов на 153 млн рублей И легализацию части полученных незаконным путем средств посредством приобретения имущества Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми завершилось судебное разбирательство по делу директора и главного бухгалтера коммерческой организации, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору и уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 150 млн руб. с 2018 по 2021 год.

Кроме уклонения от уплаты налогов, директор организации совершил еще одно преступление — легализацию части полученных незаконным путем средств посредством приобретения движимого и недвижимого имущества. Это первое подобное дело в регионе, когда налоговое преступление стало основанием для обвинения в легализации денежных средств, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. Суд принял решение о наложении ареста на имущество обвиняемого и его родственников. Обвиняемые частично компенсировали нанесенный государству ущерб.

Суд назначил директору организации наказание в виде трёх с половиной лет принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Главный бухгалтер получил штраф. Также суд постановил взыскать с осужденных около 145 млн руб. в доход государства и более 7 млн руб. в бюджет Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.