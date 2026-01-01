Ведущее добывающее предприятие «Роснефти» подало в суд на «Новомет-Пермь» Сумма исковых требований составила почти 57 млн рублей Поделиться Твитнуть

30 января ООО «РН-Юганскнефтегаз» обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО с иском против АО «Новомет-Пермь». Сумма исковых требований составила 56,9 млн руб. Подробности дела пока не разглашаются, а дата судебного заседания не назначена.

Отметим, что ООО «РН-Юганскнефтегаз» является одним из крупнейших заказчиков пермского предприятия. Компания заключила с АО «Новомет-Пермь» три контракта на общую сумму 150,7 млн руб.

ООО «РН-Юганскнефтегаз» — одно из ведущих добывающих предприятий НК «Роснефть». Основные направления деятельности включают геологоразведку, разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений. Компания работает на территории Нефтеюганска, Пойковского, Пыть-Яха, Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО-Югры. С 20 июня 2025 года обязанности генерального директора ООО «РН-Юганскнефтегаз» временно исполняет Денис Худяков.

Группа компаний «Новомет», в которую входит АО «Новомет-Пермь», разрабатывает и производит оборудование для энергетики, нефтяной и газовой промышленности. Основное направление — внутрискважинное оборудование для добычи нефти и геотермальных вод. АО «Новомет-Пермь» (ш. Космонавтов, 395) специализируется на производстве насосов и компрессоров. С 27 апреля 2024 года генеральным директором компании является Илья Тихонов.

