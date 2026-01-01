За год судебные приставы Пермского края оштрафовали коллекторов на 8,5 млн рублей За год в региональное УФССП поступило 637 жалоб от жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году судебные приставы Пермского края усилили контроль деятельности коллекторских и финансовых организаций. По итогам года возбуждено 107 административных дел за нарушение прав должников — почти каждый пятый проверенный случай содержал признаки правонарушения.

За год в региональное управление ФССП поступило 637 жалоб от жителей. Чаще всего коллекторы превышали полномочия: взаимодействовали с третьими лицами без согласия должника, оказывали психологическое давление, вводили людей в заблуждение, скрывали обязательную информацию и использовали незарегистрированные номера телефонов для звонков.

По результатам рассмотрения 109 административных дел нарушители оштрафованы на общую сумму свыше 8,5 млн руб. — на 40% больше, чем годом ранее. Такая динамика говорит не только об ужесточении надзора, но и о росте осведомлённости граждан о своих правах.

Сообщить о противоправных действиях можно через интернет-приемную официального сайта Главного управления или по тел. 8 (342) 229-75-87. Также обращение можно направить почтой России: 614066 г. Пермь, ул. Советской Армии, 28.









