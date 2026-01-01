Во время чистки снега автомобиль пермяка повредили на 197 тысяч рублей

Суд обязал ТСЖ возместить ущерб

уборка снега

  Константин Долгановский

Во время чистки снега на территории дома по ул. Теплогорской, 24 в Перми автомобиль местного жителя получил повреждения, исправления которых оценили в 197 тыс. руб. Как сообщает Пермский краевой суд, виновным в случившемся признали ТСЖ и обязали возместить ущерб владельцу машины.

Работы по уборке тяжёлой техникой придомовой территории от снега, в том числе стилобата подземного паркинга, были организованы ТСЖ в январе прошлого года. Один из жителей, вернувшись из отпуска, обнаружил, что его автомобиль, стоявший на подземном паркинге, получил повреждения. Мужчина потребовал с ТСЖ возместить ему убытки на ремонт машины, но получил отказ, после чего обратился в суд.

«Согласно проведённой судебной экспертизе, повреждения на панорамной крыше автомобиля были образованы от вертикального падения относительно хрупкого материала, похожего на штукатурку, с последующим его разрушением и фрагментацией, с распределением фрагментов по поверхностям деталей панорамной крыши, ветрового стекла, водостока и капота. Также было установлено, что часть повреждений на транспортном средстве была получена от небрежной уборки снега тяжёлой техникой, а другая — при его эксплуатации», — зафиксировано судом.

Суд признал ответчика  виновным в несвоевременном контроле состояния общего имущества дома, а также в том, что ТСЖ не установило дефект по герметизации деформационного шва, из-за чего во время уборки снега произошло отслоение штукатурки, которая повредила крышу авто. Ответчика обязали компенсировать стоимость восстановительного ремонта без учёта износа в 197,7 тыс. руб., моральный вред в 20 тыс. руб. и выплатить штраф 108,8 тыс. руб. Пока решение суда в законную силу не вступило.

