Пермский «Молот» вырвал победу у «Динамо» в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

В воскресенье, 1 февраля, хоккеисты пермского клуба «Молот» встретились с питерским «Динамо» на выезде.

Игра выдалась крайне напряженной. Основное время завершилось вничью 2:2. Голы у пермяков забили Павел Синявский и Алексей Кожевников. В самом начале овертайма решающий гол в ворота хозяев провёл Даниил Лапин. Итоговый счёт 3:2 в пользу «Молота».

Следующий поединок «Молота» состоится дома 7 февраля против казанского «Барса».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.