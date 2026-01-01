Пермский «Молот» вырвал победу у «Динамо» в Санкт-Петербурге
В воскресенье, 1 февраля, хоккеисты пермского клуба «Молот» встретились с питерским «Динамо» на выезде.
Игра выдалась крайне напряженной. Основное время завершилось вничью 2:2. Голы у пермяков забили Павел Синявский и Алексей Кожевников. В самом начале овертайма решающий гол в ворота хозяев провёл Даниил Лапин. Итоговый счёт 3:2 в пользу «Молота».
Следующий поединок «Молота» состоится дома 7 февраля против казанского «Барса».
