Вырубку аварийных деревьев в Хохловке под Пермью оценили в 21 млн рублей
Заказчиком выступил Пермский краеведческий музей
На сайте госзакупок объявлен тендер на поиск подрядчика на оказание комплекса услуг по вырубке деревьев на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка».
Начальная цена контракта составляет 21,3 млн руб.
Согласно техзаданию, речь идет о территории участка площадью 33,9 га Пермском муниципальном округе в д. Гора. Там планируется вырубить аварийные деревья. Перед этим компания-победитель должна будет провести обследование зелёных насаждений.
Вырубку планируется сделать для безопасности посетителей, которые приезжают на территорию музея под открытым небом, и для того, чтобы были смотровые площадки.
Заявки принимают для 17 февраля. Срок окончания работ — 15 декабря 2026 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.