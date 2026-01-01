Вырубку аварийных деревьев в Хохловке под Пермью оценили в 21 млн рублей Заказчиком выступил Пермский краеведческий музей Поделиться Твитнуть

АЭМ "Хохловка"

Алексей Баталин

На сайте госзакупок объявлен тендер на поиск подрядчика на оказание комплекса услуг по вырубке деревьев на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка».

Начальная цена контракта составляет 21,3 млн руб.

Согласно техзаданию, речь идет о территории участка площадью 33,9 га Пермском муниципальном округе в д. Гора. Там планируется вырубить аварийные деревья. Перед этим компания-победитель должна будет провести обследование зелёных насаждений.

Вырубку планируется сделать для безопасности посетителей, которые приезжают на территорию музея под открытым небом, и для того, чтобы были смотровые площадки.

Заявки принимают для 17 февраля. Срок окончания работ — 15 декабря 2026 года.

