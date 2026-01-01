Жителя Прикамья осудили за незаконное хранение пороха и патронов Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Кунгуре суд вынес приговор 69-летнему мужчине из одного из сел Кунгурского муниципального округа за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. По ч. 1 ст. 222 УК РФ он признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию, а по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в УМВД по Прикамью.

Правоохранительные органы обнаружили незаконные предметы во время обыска в сентябре прошлого года. В доме мужчины нашли пять металлических банок с порохом и патроны разного калибра. Экспертиза показала, что изъятое вещество массой более 2 кг было изготовлено промышленным способом и является взрывчатым. 116 патронов оказались пригодными для стрельбы.

Следствие установило, что ранее мужчина был охотником и имел разрешение на хранение огнестрельного оружия. После аннулирования лицензии он добровольно сдал оружие на утилизацию, но продолжил незаконно хранить порох и патроны у себя дома.

Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

