Школьники из Пермского края пожаловались Мизулиной на запрет носить кофты Они якобы нарушают устав школы Поделиться Твитнуть

фото: user18526052

freepik.com

Учащаяся гимназии № 5 в Краснокамске обратилась к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с жалобой на запрет носить тёплые кофты в школе. Об этом сама Мизулина сообщила в своём телеграм-канале.

По словам школьницы, на общешкольном собрании было принято решение, что ученикам не разрешается надевать кофты. Она также рассказала, что в школе регулярно проверяют внешний вид учащихся и делают замечания за ношение тёплой одежды.

Девочка подчеркнула, что в школе постоянные сквозняки.

Екатерина Мизулина задалась вопросом: «Что важнее — устав школы или здоровье детей?» в своём комментарии под этим постом.

В минобре региона пока не прокомментировали публикацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.