После аварии на котельных в прикамском Красновишерске «Теплосети» сменит подрядчика Стоимость контракта превышает 19 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

ООО «Теплосети», отвечающее за теплоснабжение Красновишерска, объявляет закупку на поиск нового подрядчика для эксплуатации котельных.

Решение принято после серии аварий в конце 2025 и начале 2026 года, когда жители города в морозы остались без отопления и горячей воды. Как сообщает «Рифей», в связи с произошедшим против руководства компании возбуждено уголовное дело.

Новый контракт предполагает обслуживание семи котельных (№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 11). Стоимость закупки превышает 19 миллионов рублей. Подрядчик будет обязан в течение 2026 года обеспечивать бесперебойную и безаварийную работу оборудования, а также стабильное теплоснабжение и горячее водоснабжение населения.

В документации прописаны технические требования к системе теплоснабжения.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.