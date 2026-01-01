За сутки в Прикамье потушили 12 пожаров Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За1 февраля 2026 года в Пермском крае было ликвидировано 12 возгораний. В Перми произошло четыре пожара, в Лысьвенском округе — два, а по одному пожару зафиксировано в Пермском, Березниковском, Соликамском, Сивинском, Куединском и Добрянском муниципальных округах. В результате всех этих происшествий никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения пожаров 1 февраля в Пермском крае работали 187 профилактических групп, в которых насчитывалось 426 человек. Они провели 1 595 обходов жилых районов, инструктировали по мерам пожарной безопасности 2 539 человек, раздали 1 938 листовок с информацией о правилах поведения при пожаре.

В ГУ МЧС по Пермскому краю напоминают, что при первых признаках пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по телефонам «01», «101» или «112».

