Прокуратура Прикамья возбудила 18 уголовных дел за нарушения при реализации нацпроектов За год в этой сфере было выявлено более 1,2 тысячи нарушений

Прокуратура Пермского края

Органы прокуратуры Пермского края продолжают осуществлять надзор за реализацией на территории региона национальных проектов. Только в 2025 году в этой сфере было выявлено более 1,2 тыс. нарушений закона. В результате для устранения нарушений опротестовано 27 правовых актов, внесено 447 представлений, направлено 87 исковых заявлений. К административной ответственности привлечены 47 человек, в дисциплинарном порядке наказаны 265 должностных лиц. Предупреждены о недопустимости нарушений 103 человека, а по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отмечается, что на реализацию национальных проектов в Прикамье было направлено свыше 42 млрд руб. Масштабные задачи и значительные бюджетные расходы требовали постоянного надзора со стороны прокуратуры за законностью действий участников и достижением поставленных целей.

Прокурорские меры, выезды на объекты, межведомственные совещания с участием заинтересованных сторон позволили только в прошлом году ввести в эксплуатацию три школы, отремонтировать 13 образовательных учреждений. Также были получены лицензии и благоустроены территории десяти фельдшерско-акушерских пунктов и одной врачебной амбулатории, а также благоустроены 53 дворовые и 101 общественная территория.

Продолжается работа по выявлению нарушений, которые требуют уголовно-правовой оценки.

Например, прокурор Пермского района выявил факт хищения бюджетных средств при ремонте школы в рамках национального проекта «Образование».

Прокуратура края также расследует уголовное дело о предоставлении подрядной организацией поддельных паспортов качества на материалы, использованные при ремонте дороги (национальный проект «Безопасные и качественные дороги»).

Аналогичные нарушения были обнаружены прокурорами при благоустройстве дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Прокурорские проверки также выявили нарушения бюджетного законодательства, случаи несоблюдения исполнительской дисциплины подрядчиками и отсутствие надлежащего контроля со стороны заказчиков.

Значительное количество нарушений, выявленных территориальными прокурорами в прошлом году, связано с несоблюдением сроков выполнения работ по благоустройству дворов и общественных территорий, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования и библиотек.

В Арбитражном суде Пермского края рассматривается исковое заявление прокуратуры города Перми о взыскании с акционерного общества процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 125 тыс. руб. в связи с возвратом в бюджет средств за частично невыполненные работы по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Прокуратура города Перми также подала исковое заявление о возмещении ущерба на сумму свыше 17 тыс. руб., причиненного преступлением в сфере реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По заявлению прокурора на больницу возложена обязанность обеспечить розничную торговлю лекарственными препаратами в ее подразделении в сельском населенном пункте (национальный проект «Здравоохранение»).

Соликамский городской прокурор выявил отсутствие специальной оценки условий труда и индексации заработной платы в деятельности индивидуального предпринимателя при реализации гранта «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

