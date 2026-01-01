В пермском филиале T2 сменился руководитель Евгений Белый будет отвечать за достижение финансовых и операционных целей филиала Поделиться Твитнуть

фото: Т2

В пермском филиале российской компании T2, предоставляющей услуги мобильной связи, назначен новый директор — Евгений Белый. Его основная задача — разработка и реализация стратегии развития компании в Пермском крае по всем направлениям бизнеса, сообщили в пресс-службе компании.

Новый руководитель будет отвечать за достижение финансовых и операционных целей филиала, развитие сетевой инфраструктуры, расширение зоны покрытия и увеличение числа абонентов. Также в его обязанности входит поддержание корпоративной культуры и ценностей T2.

Евгений Белый получил образование на факультете электронной техники и приборостроения Саратовского государственного технического университета. Кроме того, он прошел президентскую программу подготовки управленческих кадров в Саратовском социально-экономическом университете.

За свою карьеру в телекоммуникационной отрасли Евгений Белый прошел путь от специалиста по продажам и обслуживанию абонентов до руководителя региональных отделений крупных федеральных операторов. Он работал в Оренбургской и Воронежской областях, управлял коммерческими подразделениями в Башкирии, а также возглавлял региональные офисы в Иркутской и Оренбургской областях.

