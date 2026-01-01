Прощание с умершей на Кипре россиянкой прошло в Пермском крае 31 января Причиной её смерти стало осложнение после пневмонии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Верещагино Пермского края 31 января состоялось прощание с 39-летней Любовью Стрелковой, умершей на Кипре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомых женщины, разместивших информацию о дате похорон в соцсетях.

Прощание прошло в Верещагино, по ул. Ульяновской, 140/1. Похоронили на Новом кладбище.

По данным информагентства, женщина скончалась в п. Искел на Кипре. Причиной стало осложнение после перенесённой пневмонии. Знакомые россиянки организовали сбор денег, чтобы перевезти её тело на родину.

Кроме того, позже СМИ, сообщили о смерти ее возлюбленного Александра. Причина его смерти пока не раскрывается. Известно, что у мужчины остался сын, который в данный момент проживает в Испании.

Ранее сообщалось, что на 7 января исчез бывший руководитель «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Его тело было обнаружено в ущелье на южном побережье острова. Согласно предварительным данным, он мог погибнуть, пытаясь преодолеть сложный скалолазный маршрут в условиях сильного ветра.

