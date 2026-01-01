В Прикамье в реестр недобросовестных поставщиков внесено 143 участника закупок Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков 143 участника закупок в 2025 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за период в Пермское УФАС поступило 468 обращений от заказчиков с просьбой включить информацию о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков. Из них 13 участников были внесены за уклонение от заключения контрактов, 129 — за расторжение контрактов в одностороннем порядке, а один — за расторжение по решению суда.

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) представляет собой перечень участников закупок, которые допустили нарушения условий государственных или муниципальных контрактов и не соблюли нормы законодательства в области закупок.

Этот реестр ведёт Федеральная антимонопольная служба (ФАС), и он доступен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»). В реестре выделяются три основных раздела: реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей, действующих в рамках 44-ФЗ (касающегося государственных и муниципальных закупок), реестр недобросовестных поставщиков, действующих в рамках 223-ФЗ (регулирующего коммерческие закупки), а также реестр недобросовестных подрядных организаций, занимающихся капитальным ремонтом многоквартирных домов в соответствии с 615-ПП РФ.

Для проверки наличия поставщика в реестре достаточно ввести название или часть названия компании, фамилию, имя и отчество предпринимателя или идентификационный номер налогоплательщика в поисковую строку на странице реестра.

