В 2026 году около 5% арендаторов ТРК «СемьЯ» будут заменены Администрация комплекса хочет увеличить представленность магазинов обуви и ювелирки Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Руководство ТРК «СемьЯ» намерено обновить состав арендаторов в 2026 году. Планируется привлечь новых игроков, которые займут около 5% всех торговых площадей.

Елена Жданова, руководитель направления недвижимости группы «ЭКС», отметила: «Мы хотели бы увеличить представленность в ТРК магазинов обуви. Это непростая задача из-за снижения активности брендов в этом сегменте. Также возможно появление новых ювелирных магазинов — они демонстрируют рост продаж, уверенно чувствуют себя на рынке и готовы инвестировать в открытие магазинов в интересных форматах».

По прогнозам, в первом полугодии 2026 года потребительская активность аудитории ТРК останется стабильной. Во втором полугодии возможно её повышение. Рост потребительской активности может быть обусловлен снижением ключевой ставки ЦБ и реализацией новых инвестиционных проектов, что стимулирует спрос в ключевых секторах экономики.

В 2026 году бренды планируют обновить свои стратегии взаимодействия с клиентами, чаще проводить акции для привлечения внимания и стимулирования спроса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.