Пермские фигуристы завоевали «бронзу» Чемпионата России по прыжкам Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков тренируются под руководством Павла Слюсаренко

фото: ЦСП ПК

Фигуристы из Пермского края Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали бронзовые медали на Чемпионате России по прыжкам. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края.

В информации отмечается, что этот сезон был особенно сложным для Екатерины и Матвея под руководством тренера Павла Слюсаренко. Из-за травмы они пропустили почти год и вернулись на лёд только осенью прошлого года. Несмотря на трудности, пермская пара дважды становилась бронзовыми призерами чемпионата России.

На Чемпионате России по прыжкам 2026 года победу одержали опытные Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Пермские пары Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, а также Елизавета Осокина и Артем Грицаенко не вошли в призовую тройку.

