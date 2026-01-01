За год сотрудники полиции Прикамья раскрыли почти 13,5 тысячи преступлений Все убийства, изнасилования и разбои раскрыты Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В ГУ МВД России по Пермскому краю прошло заседание коллегии, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона за 2025 год. По итогам года зарегистрировано общее снижение числа преступлений более чем на 9%. Уменьшилось количество убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, бытовых преступлений, краж, грабежей и угонов.

Органы внутренних дел раскрыли почти 13,5 тыс. преступлений. В Пермском крае сохраняется высокий процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений: умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 98,8%, грабежей — 93,3%, краж из квартир — 63,9%. Все совершенные убийства, изнасилования и разбои раскрыты.

Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями СУ СК России по Пермскому краю активно работают над раскрытием преступлений прошлых лет. В 2025 году раскрыто 26 тяжких преступлений, более 20 человек привлечены к уголовной ответственности.

Значительные усилия были направлены на предупреждение экстремистских и террористических проявлений. Во взаимодействии с другими ведомствами проведен комплекс профилактических мероприятий. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 785 интернет-ресурсов, распространявших запрещенный контент.

В бюджетной сфере выявлено 121 преступление, 59 из которых связаны с хищением средств национальных проектов. За преступления коррупционной направленности привлечено к ответственности на 40% больше граждан, чем в 2024 году.

В прошлом году из незаконного оборота изъято почти 100 кг наркотических средств и психотропных веществ, пресечена деятельность трех нарколабораторий.

Начальник регионального МВД генерал-майор полиции Владислав Толкунов подчеркнул прогресс в противодействии преступлениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Работа по повышению цифровой грамотности населения привела к снижению количества таких преступлений на 16,8%, а их раскрываемость повысилась.

Тенденция роста преступности среди несовершеннолетних в прошлом году наблюдалась в целом по России (+10%), в Пермском крае этот показатель вырос на 7,8%. Серьезной проблемой является высокий уровень вовлеченности населения, особенно молодежи, в «дропперство» — продажу своих персональных данных и банковских карт для незаконного использования в финансовых схемах.

Обеспечение безопасности дорожного движения остается актуальным. Зафиксировано увеличение количества ДТП с пострадавшими на 7,5%, а также рост ДТП с участием несовершеннолетних на 13,2%. Для стабилизации ситуации проводится комплекс мер.

Контроль за соблюдением миграционного законодательства также был приоритетным. Принято 120 решений о депортации иностранных граждан, выявлены 174 преступления, связанные с незаконной миграцией, в том числе 112 случаев фиктивной постановки на учет. В административном порядке выдворен 261 иностранец.

