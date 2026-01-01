Пермское УФАС зафиксировало за год более 260 нарушений в сфере госзакупок Было проведено 225 внеплановых проверок Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Пермское управление ФАС за 2025 год поступило 480 обращений от участников закупок. Из них 123 жалобы были признаны обоснованными. В ходе рассмотрения обращений выявлено 183 факта нарушения Закона о контрактной системе. Было выдано 170 предписаний о необходимости устранения нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также проведено 225 внеплановых проверок. В ходе этих проверок было проверено 447 закупок, в результате чего выявлено ещё 79 нарушений закона. Таким образом общее число нарушений в сфере госзакупок в 2025 году достигло 262. По итогам проверок было возбуждено 338 административных дел, по которым наложены штрафы на общую сумму свыше 460 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.