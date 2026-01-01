Первая неделя февраля в Прикамье будет морозной и снежной Сильный снегопад ожидается в ночь на среду и в конце недели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода, особенно в Черноземье. Из-за мощного вторжения арктического воздуха температура будет на 12-14°С ниже нормы. В Пермском крае похолодание будет менее значительным — всего на 1-2°С ниже нормы, но осадков будет много. Пик похолодания ожидается утром в четверг, а к концу недели температура может опуститься до -10°С. В ночь на среду и в конце недели ожидается сильный снегопад, который может привести к выпадению значительной части месячной нормы осадков. Об этом сообщили в ШГИС-центре ПГНИУ.

В понедельник погоду определяет заполняющийся циклон с центром над Костромской областью. На юге края потепление начнется сегодня днем, а в Перми — завтра утром, температура может опуститься до -5°С. К вечеру в Перми будет -10°С, на севере края — до -15°С, а на востоке — до -20°С.

Утром во вторник на западе края начнет холодать, температура опустится до -13…-18°С. Холодный фронт достигнет Перми и остановится, так как южнее на нем сформируется циклон, который начнет двигаться вдоль Урала на север. В середине дня в южных районах и чуть позже в центральных начнет идти снег, который продлится до утра среды. Выпадет до 25% от месячной нормы осадков. Во время снегопада температура будет в пределах -8…-10°С, а утром в среду, когда циклон сместится на север, прекратятся осадки и похолодает на 8-10°С. К вечеру среды по всей территории края температура опустится ниже -20°С, на юго-западе — до -25°С. Ощущаемая температура будет на несколько градусов ниже фактической из-за ветра.

Ночью на четверг ожидается пик похолодания на юге края и в Перми — в Перми до -25°С, на юге — до -30°С. На севере похолодания не будет, так как будет влиять циклон с центром в районе Новой Земли. Из-за облачности и ветра температура останется около -20°С, днем может потеплеть до -12…-14°С и пройти небольшой снег. На юге края морозы около -20°С сохранятся в течение дня.

В пятницу и субботу в южной части края в ночные часы могут сохраняться двадцатиградусные морозы и прояснения. На севере будет облачно и теплее (в течение суток -12…-15°С), дневная температура по краю будет однородной (-11…-16°С). Со среды до субботы включительно по югу края и в Перми снегопадов почти не будет, что позволит устранить последствия предыдущих осадков.

Однако в воскресенье есть вероятность выхода очередного юго-западного циклона с Черного моря на Черноземье, Поволжье и Средний Урал с обильным снегопадом. Одновременно начнется заток холодного воздуха из Центральной Арктики на Полярный Урал, что создаст предпосылки для нового сильного похолодания в конце недели.

