Январь 2026 года в Пермском крае оказался холоднее обычного За три месяца выпало 165% нормы осадков

Константин Долгановский

В Пермском крае Январь 2026 года выдался холоднее обычного. Средние температуры варьировались от -20,8°С в Вае до -13,3°С в Чайковском. На юге края отклонение от нормы составило 1,5-2°С, на севере — 3°С и более. В Перми средняя температура месяца составила -14,5°С, что на 2°С ниже климатической нормы. Это был самый холодный январь с 2017 года, когда средняя температура в городе опускалась до -15,3°С.

На юге края январь стал первым месяцем с отклонениями от нормы более чем на 1°С с мая 2024 года, в Перми — с июля 2025 года, а на севере — вторым холодным месяцем подряд, так как и декабрь был холоднее обычного. В некоторых районах севера, например в Чердыни, январь стал самым холодным за последние 16 лет, начиная с 2010 года.

С 10 января на севере и с 12 января на юге началась продолжительная волна холода, которая на севере не прекратилась до конца месяца. Например, в Чердыни температура ни разу не поднималась выше -10°С. На юге края в последние дни месяца наступило кратковременное потепление.

В январе произошло два значительных арктических вторжения. Первое случилось в середине месяца и затронуло в основном Зауралье, где морозы достигали -30…-40°С в течение трех дней. Второе, более серьезное похолодание было связано с развитием холодного гребня Сибирского антициклона, известного как «восточный экспресс». Этот редкий погодный феномен наблюдался впервые с конца января 2012 года. Сильные морозы охватили всю территорию края: 22-24 января температура -30°С была зафиксирована почти повсеместно, а в Вае опустилась до -42,0°С. В Перми минимальная температура января составила -32,6°С, что стало самым низким показателем с 2017 года на городской метеостанции.

После длительного периода малоснежья в конце месяца, с 28 по 31 января, южная половина края оказалась под влиянием малоподвижного фронта, который принес продолжительные снегопады. За четыре дня выпало 50-90% месячной нормы осадков. В Перми снегопад стал самым сильным в январе с 1970 года. Высота снежного покрова резко возросла, достигнув к 31 января 78 см — самого высокого показателя для января в Перми с 1999 года.

Общая сумма осадков за месяц составила от 32 мм в Гайнах до 83 мм в Бисере, что меньше месячной нормы в Гайнах и Чердыни, но в Оханске составило 175% от нормы. Распределение осадков было типичным для активности юго-западных циклонов. В Перми за январь выпало 65 мм осадков (148% от нормы), что стало третьим месяцем с большим избытком осадков, хотя и не таким значительным, как в ноябре и декабре. С 1 ноября по 31 января, когда начался этот избыток осадков, выпало уже 245 мм (165% от нормы).

