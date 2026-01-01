Пермский край заключил с АО «Медисорб» первый региональный офсетный контракт Он зафиксировал стоимость лекарств на ближайшие 10 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Пермского края подписало офсетный контракт с АО «Медисорб». Это соглашение предусматривает модернизацию производства лекарственных препаратов в Перми, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инвестиции в обновление производственных мощностей составят не менее 100 млн руб. и будут направлены на развитие в течение четырех лет. В ответ на это, Пермский край обязуется закупить у компании более миллиона упаковок медикаментов. Среди них препараты для лечения сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики инсульта и тромбоэмболий, а также лекарства для терапии хронической сердечной недостаточности и другие.

Первые поставки запланированы на 2026 год. В рамках модернизации также будет налажен выпуск новых противоэпилептических, антигипертензивных и гемостатических препаратов, которые начнут поставляться с 2029 года.

В АО «Медисорб» подчеркнули, что все медикаменты, которые будут поставляться в рамках контракта, производятся на территории Перми и входят в программу импортозамещения.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень отметила: «Впервые в истории пермской медицины нам удалось заключить офсетный контракт, который зафиксировал стоимость лекарств на ближайшие 10 лет и способствовал реализации задач по импортозамещению».

По информации Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, офсетный контракт является эффективным инструментом для привлечения инвестиций и поддержки спроса на продукцию региональных производителей.

Как напомнила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина, первый межрегиональный офсет, который предусматривает создание производства отечественных флокулянтов для обработки сточных вод в Перми, был подписан в августе 2025 года. Контракт с АО «Медисорб» стал первым региональным офсетом.

Преимущества офсетов, по мнению властей Прикамья, заключаются в локализации крупных технически сложных производств, реализации программы импортозамещения, расширении и модернизации мощностей действующих компаний, которые выпускают инновационную и востребованную продукцию. Инвестор, в свою очередь, получает гарантированный долгосрочный спрос на свою продукцию или услуги со стороны региона.

