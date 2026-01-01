Ремонт участка дороги по улице Северной в Соликамске оценили в 21,5 млн рублей Работы должны быть выполнены до конца года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Соликамска объявила конкурс на ремонт участка ул. Северной. На эти цели выделено 21,5 млн руб. Информация появилась на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, ремонтные работы затронут участок дороги между домами № 59 и № 49. Подрядчик должен будет демонтировать старые ограждения и бортовые камни, провести фрезерование дорожного покрытия, а затем уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. В рамках проекта также предусмотрено устройство новых бетонных бордюров, регулировка люков водопроводных колодцев и восстановление газонов.

Кроме того, на участке будут установлены новые пешеходные ограждения и нанесена дорожная разметка, включая пешеходные переходы и стоп-линии.

Ремонт должен начаться после майских праздников, а завершиться до 14 декабря 2026 года. Исполнителя назовут 20 февраля.

