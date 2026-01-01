Баскетболисты пермской «Пармы» уступили «Уралмашу» Матч Единой лиги ВТБ прошёл в Перми Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермская «Парма» потерпела поражение от екатеринбургского «Уралмаша» в овертайме матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Перми, завершилась с результатом 91:85 (25:15, 13:23, 23:16, 14:21, 16:10) в пользу гостей.

Лидерами по результативности стали Джейлен Адамс из «Пармы» и Октавиус Эллис из «Уралмаша», которые набрали по 22 очка. Лучшим игроком матча против «Уралмаша»стал капитан пермяков Станислав Ильницкий. В его активе 14 набранных очков, три подбора при КПИ 17 баллов.

После матча главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин сказал: «Такие поражения хоть и неприятны, но они нас закаляют. Хочу отдельно поблагодарить болельщиков, которые невероятно поддерживали команду. Сейчас важно сохранить желание и энергию и быть готовыми к игре с ЦСКА 5 февраля».

«Парма», одержавшая 15 побед в 25 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице, в то время как «Уралмаш» с 11 победами и 14 поражениями находится на седьмой строчке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.