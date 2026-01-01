Скончался директор Федерального аккредитационного центра Пермского медуниверситета Поделиться Твитнуть

фото: ПГМУ

Директор Федерального аккредитационного центра Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), доцент, кандидат медицинских наук Виктор Рудин ушел из жизни 1 февраля в возрасте 52 лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По словам коллег, Виктор Рудин посвятил Пермскому медицинскому университету 36 лет своей карьеры. Он начинал как аспирант, преподавал оперативную хирургию и топографическую анатомию, уделяя много внимания обучению студентов практическим хирургическим навыкам. Именно под его руководством в университете была открыта первая в России «Школа хирургов».

С 2013 года Виктор Рудин активно развивал Федеральный аккредитационный центр ПГМУ, который сегодня признан на всероссийском уровне. Он руководил центром до последнего дня жизни.

Коллеги и студенты запомнят Виктора Владимировича как умного, надежного и неравнодушного человека. Они отмечают, что с ним было легко и спокойно работать, а его профессиональная требовательность сочеталась с добротой и готовностью помочь, говорится в некрологе. О дате и времени прощания с Виктором Рудиным будет объявлено позже.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.