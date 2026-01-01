Гандболисты «Пермских медведей» проиграли в 1/4 финала Кубка России Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Гандбольный клуб «Пермские медведи» потерпел поражение от подмосковных «Чеховских медведей» в первом матче 1/4 финала Кубка России сезона 2025/26. Встреча прошла в Перми 1 февраля.

На протяжении большей части игры преимущество сохраняли гости. За пять минут до финала чеховцы вели с разницей в пять мячей. Однако пермская команда провела сильный финиш, сократив отставание и сделав исход поединка напряжённым. Основное время завершилось со счётом 36:35 в пользу «Чеховских медведей».

Победитель пары определится по сумме двух встреч. Ответный четвертьфинальный матч пройдёт 7 февраля в подмосковном Чехове.

