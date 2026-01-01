Пермский бизнесмен зарегистрировал таксомоторную службу в Москве Помимо услуг такси, компания предлагает аренду автомобилей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский предприниматель Максим Леванов зарегистрировал в столице новую компанию — ООО «Добродрайв», которая будет работать в сфере такси.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», юридическое лицо создано 29 января, а Леванов выступает его единственным учредителем и генеральным директором. По сведениям из открытых источников, помимо таксомоторных услуг компания также предлагает аренду автомобилей в Москве, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Максим Леванов известен как владелец ряда коммерческих структур в Перми и Москве. Среди его активов — пермские компании «Левма групп» и профессиональная коллекторская организация «Дебт холдинг», а также московская «Аутиакс групп». Кроме того, Леванов возглавляет АО «Бавэро Групп», ставшее в 2024 году новым инвестором сети супермаркетов «Азбука вкуса». Учредительная структура «Бавэро Групп» не раскрывается.

