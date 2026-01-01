В Перми на улице Лебедева на пожаре спасли пять человек
В их числе один ребёнок
В субботу, 31 января, в 16:33 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Лебедева в Перми. К месту происшествия незамедлительно были направлены 25 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По прибытии первых подразделений установлено, что огонь охватил мебель и бытовые предметы в квартире на третьем этаже здания. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Спасателями газодымозащитной службы были выведены из подъезда пять человек, включая одного ребёнка. Все они эвакуированы с применением специальных средств на свежий воздух. Ещё 15 жильцов покинули дом самостоятельно до прибытия пожарных расчётов.
Пострадавших и погибших нет. Возгорание локализовано в 16:49, полная ликвидация пожара завершена в 16:54.
Причина пожара устанавливается.
