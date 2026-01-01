Эксперт заявила о более высоких рисках рецессии в Прикамье, чем в среднем по России Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В 2026 году российская экономика замедлит рост до 1,3% на фоне исчерпания восстановительного эффекта и ограничений по производственным мощностям и кадровым ресурсам. Об этом «Новому компаньону» сообщила Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь.

По её словам, несмотря на официальные прогнозы Центрального банка и Минэкономразвития, предполагающие инфляцию на уровне 4-5%, реальные показатели могут оказаться выше. На это указывают меры, введённые с 1 января 2026 года: повышение НДС с 20% до 22% и индексация пенсий, которые усиливают инфляционное давление и способствуют закручиванию инфляционной спирали.

«В Пермском крае риски рецессии выше, чем в среднем по России. И определяется это тем, что в Прикамье фокус сосредоточен на промышленности, которая выступает драйвером роста. Регион рискует столкнуться с рецессией и падением производства — где-то около 2%, особенно это относится к сектору, связанному с добычей», — сказала эксперт.

Если говорить о прогнозах по росту ВВП в России, то в 2026 году предполагается умеренное замедление по сравнению с 2025 годом. Подробнее — в материале «Нового компаньона».





